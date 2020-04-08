Tarsus'ta park halindeki 2 aracın aküsü çalındı - Son Dakika

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Tarsus'ta park halindeki 2 aracın aküsü çalındı
6 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde park halindeki iki aracın aküsü yerinden sökülerek, çalındı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde park halindeki iki aracın aküsü yerinden sökülerek, çalındı.
Olay, Yeni Mahalle 4028 Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Güngör, gece saatlerinde 80 GP 692 plakalı TIR'ını sokağa park etti. Sabah kalktığında aracının çalışmadığını gören Güngör, TIR'ın motor kaputunu açınca aküsünün yerinden söküldüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede bir araçtan daha akü çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aküsü çalınan TIR'ın yüklü olduğu ve Mersin Limanı'na yük götüreceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:35 Kaynak: DHA
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