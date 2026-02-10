Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Reşadiye Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde M.L'nin kullandığı motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.L'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tarsus'ta refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
