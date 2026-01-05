Tarsus'ta Trafik Kazası: İki Can Kaybı - Son Dakika
Tarsus'ta Trafik Kazası: İki Can Kaybı

05.01.2026 12:40
Hacı Mehmet ve gelini Handenur Sümbül, otoyol köprüsünden düşen araçta hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, uzman çavuş oğlunu karşılamaya giderken kullandığı hafif ticari aracın otoyol köprüsünden uçması sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Sümbül (60) ile gelini Handenur Sümbül (31), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Pozantı Otoyolu Karayayla mevkisinde meydana geldi. Uzman çavuş olan oğlu Hakkı Sümbül'ü karşılamak için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden, Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'na giden Hacı Mehmet Sümbül yönetimindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp otoyol köprüsünden uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Hacı Mehmet Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki Hacı Mehmet Sümbül'ün gelini Handenur Sümbül, Mehmet Hüseyin Sümbül, Zehra Sümbül (7) ve uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Handenur Sümbül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hacı Mehmet ve Handenur Sümbül'ün cansız bedenleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp Düziçi Asri Mezarlığı'na getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Tarsus, Güncel, Son Dakika

