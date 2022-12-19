Tekirdağ'da korkunç olay! Tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da korkunç olay! Tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı

19.12.2022 16:50
Tekirdağ'da korkunç olay! Tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı

Tekirdağ Malkara'da Türkmenistan uyruklu Agjag Movlamov, tartıştığı kardeşi Begch Movlamov'u sol gözünden bıçaklayıp ağır yaraladı. Begch Movlamov, hastaneye kaldırılırken kaçan ağabeyi ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Yaylagöne Mahallesi mevkisindeki maden ocağında çalışan Begch Movlamov (29) ile ağabeyi Agjag Movlamov (35), mesai bitiminde birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada kardeşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAĞI KARDEŞİNİN GÖZÜNE SAPLADI

Agjag Movlamov, cebinden çıkardığı bıçağı kardeşinin sol gözüne sapladı. Begch Movlamov ağır yaralanırken, Agjag Movlamov ise olay yerinden kaçtı.

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Begch Movlamov, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Agjag Movlamov ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Movlamov, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Türkmenistan, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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