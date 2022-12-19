Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Begch Movlamov, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi. Kaçan Agjag Movlamov ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Movlamov, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Yaylagöne Mahallesi mevkisindeki maden ocağında çalışan Begch Movlamov (29) ile ağabeyi Agjag Movlamov (35), mesai bitiminde birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada kardeşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: DHA

Türkmenistan, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da korkunç olay! Tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.