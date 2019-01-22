Tartıştığı Komşusunu Pompalı Tüfekle Öldürdü
1 saat önce
Denizli'nin Baklan ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Denizli
'nin Baklan
ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çataloba Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yaptığı belirtilen F.K. (60) ile komşusu Yunus Karaaslan (34) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. evden getirdiği pompalı tüfekle Karaaslan'ı vurdu.
İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karaaslan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Karaaslan, hayatını kaybetti.
F.K. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:41 Kaynak: AA
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