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Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi

09.11.2021 00:20
Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde taş kırma makinasının içine düştüğü öne sürülen genç işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyü mevkiinde faaliyet sürdüren özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Tugay Ersoy, iddiaya göre fabrikada taş kırma makinasının içine düştü.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Taş kırma makinesinin içerisinde feci şekilde can veren Ersoy'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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