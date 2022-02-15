Taş kokain ele geçirildi - Son Dakika

- Marmaris'te otogarında Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan aramada bir şahsın üzerinde taş kokain ele geçirildi.

Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekipler tarafından alınan bir duyu sonrası H.I. isimli şahıs şehirler Arası Otobüs Terminalinde durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası şahsın üzerinde yapılan aramada; 44,29 gram taş kokain ele geçirildi.

H.I. isimli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edildi.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)