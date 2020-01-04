Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi - Son Dakika

Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi

6 saat önce

Bursa'da, ilçenin UNESCO dünya kültür mirası listesine girebilmesi için kent kimliğini ön plana çıkaracak projelere öncelik veren Mudanya Belediyesinin Tirilye'deki Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi.

Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi, System.String[]

Bursa'da, ilçenin UNESCO dünya kültür mirası listesine girebilmesi için kent kimliğini ön plana çıkaracak projelere öncelik veren Mudanya Belediyesinin Tirilye'deki Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi.


Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülen Taş Mektep'in restorasyonuna devam ediyor. Tirilye'deki Taş Mektep binasının turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Taş Mektep kimliğine özgün bir şekilde yaşayacak. Yapılacak sınıflarda atölyeler oluşturulacak. Bir kısmı müze olacak. Tirilye ve bölgesi, Mudanya'nın geçmişi ve tarihi anlatan bir çalışmanın yanı sıra, bir de kütüphane kurulacak. Bir bölümünde ise bölgeye özgü, Girit mutfağını yansıtan ürünler sunulacak. Binanın teras bölümünde küçük bir kafe var. Sergi fonksiyonu bu bölümden başlıyor ve üst kata kadar devam ediyor. En geniş ve görkemli kat olan 3. kat da eğitim, öğretim, yaz okulu ve Tirilyelilerin atölye çalışmalarını, kültür faaliyetlerini yapabileceği bir mekan olarak oluşturulacak. Tirilyelilerin hatıralarını yaşatabileceği mekan kısa sürede tamamlanacak" dedi.


Yüz yılı aşkın bir geçmişi olan Taş Mektep yeniden Bursa'ya kazandırılıyor. Trilye'de doğan ve Yunanistan'da eğitim gördükten sonra metropolit olarak Türkiye'ye dönen Chirisostomos tarafından 1904- 1909 yılları arasında yaptırılan Taş Mektep, önemli bir tarihi değer olarak Mudanya Belediyesi tarafından geleceğe taşınıyor. Taş Mektep hizmet binasında sona yaklaştıklarını ifade eden Türkyılmaz, "3-4 aylık bir çalışmamız kaldı. İnce bir işçilik ve aslına uygun bir yapı isteği için gecikmeler yaşandı. Binanın bütün taban ve tavan kaplamaları soyulduğunda demir aksamının çok kötü olduğu görüldü. Daha fazla masraftan kaçınmak için statik çalışmaları yapıldı. Bir yıllık bir gecikmeyle hizmete almış olacağız. Nisan ayı gibi hizmete açmış olacağız. Mudanya'da yapılacak olan Tarihi Kentler Birliği toplantısıyla birlikte açmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple'ın açığını bulan Bursalı gençler, ödülü beğenmedi
Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak

Son Dakika Haberleri
15:30 Evlat nöbetindeki ailelerin "yağmur" önlemi - Son Dakika
15:29 "Tezkere ile oyunu bozduk, enerjide önemli oyuncu olacağız" - Son Dakika
15:25 Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı - Son Dakika
15:25 Şehit asker Mahmut Mücahit Ülgen, mezarının başında dualarla anıldı - Son Dakika
15:23 Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu seçildi - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 15:35:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taş Mektep restorasyonunda sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]