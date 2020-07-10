Taşeron karayolları işçileri, iş bıraktı - Son Dakika

DENİZLİ'de, Karayolları 27. Şube Şefliği'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan 40 işçi, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.

Karayolları 27'nci Şube Şefliği'nde taşeron firmaya bağlı 40 işçi, maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek, İncilipınar Mahallesi'ndeki Şefliğin önünde oturarak iş bırakma eylemine başladı. İşçiler adına açıklama yapan Mehmet Gaba, 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirtti. Dün 1.5 aylık maaşlarının ödendiğini ifade eden Gaba, "Yaşadığımız mağduriyet nedeniyle avukatımızla görüştük. Maaşlarımızı alabilmek için ihtar çektik. Maaşlarımız ödenmediği için iş görmeme hakkımızı kullanıyoruz. Maddi olarak zor durumdayız. Tek talebimiz maaşlarımızın ödenmesi ve düzenli bir şekilde ücretlerimizi almak" dedi. İşçilerden Hasan Akbulut ise, maaşlarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Şoför farkı olan 200'er liranın 2019 yılından bu yana kendilerine ödenmediğini ileri süren Akbulut, işçiler olarak haklarını talep ettiklerini dile getirdi.