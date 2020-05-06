Taşıdığı gübreyi yola döken sürücüye 10 bin TL ceza - Son Dakika

Taşıdığı gübreyi yola döken sürücüye 10 bin TL ceza
26 dakika önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonuna yüklediği hayvan gübresini gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için yollara dökerek giden sürücüye yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonuna yüklediği hayvan gübresini gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için yollara dökerek giden sürücüye yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, olay Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ferah B. idaresindeki 54 TR 813 plakalı kamyon Buldan ilçe merkezinden geçtiği esnada taşıdığı hayvan gübresini yola döktüğünden habersiz kilometrelerce setir etti. Durumu fark eden polis ekipleri kamyon sürücüsünü durdurdu. Kamyonu kontrol eden polis ekipleri dorse de branda ya da başka bir güvenlik önlemi olmadığını fark etti. İlçe girişinden itibaren yolun kirlenmesine ve kötü kokuya sebep olan sürücüye yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı