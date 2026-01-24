Taşınmaz Satışları ve İmar Değişiklikleri Onaylandı - Son Dakika
Ekonomi

Taşınmaz Satışları ve İmar Değişiklikleri Onaylandı

24.01.2026 09:22
ÖİB, çeşitli illerdeki taşınmaz satışlarını ve imar planı değişikliklerini onayladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) çeşitli illerdeki taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki taşınmazın, 50 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yunis Aydın'a satışı uygun bulundu.

Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki taşınmazın da 435 milyon lira bedelle Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd.'ye satılması kararlaştırıldı. Aynı mahalledeki ikinci taşınmazın 390 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Kayasan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD Şti'ye, üçüncü taşınmazın da 775 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tona Yapı Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın, 176 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret LTD'ye, aynı mahalledeki başka bir taşınmazın da 148 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz Erzurum/Cengiz Karaaslan Ortak Girişim Grubu'na satışı uygun bulundu.

Aynı mahalledeki üçüncü taşınmazın, 151 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret LTD'ye ve dördüncü taşınmazın da 158 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ege Yonca Yapı İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki taşınmazların da 1 milyar 648 milyon 600 bin lira ile en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'ndeki taşınmazın, 117 milyon 500 bin lira bedelle Hüseyin Avşaroğlu'na satışının onaylanması kararlaştırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki taşınmazın, 331 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Ticaret AŞ'ye, Dalyan Mahallesi'ndeki taşınmazın, 161 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mebal Ortak Girişim Grubu'na, Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'ndeki taşınmazların, 711 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışına onay verildi.

Van'ın Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'ndeki taşınmazın da 49 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd.'ye satışının onaylanması uygun bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazların da 280 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi LTD'ye satışı onaylandı.

Özelleştirme kapsam ve programına alınanlar

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir, Mamak ilçesindeki iki, Aydın'ın Didim, İstanbul'un Kartal ve Muş'un Merkez ilçelerindeki birer taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Buradan elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra inşaat programındaki faaliyetler ile yatırım programında kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığına aktarılacak.

Bursa'nın Nilüfer, İstanbul'un Fatih ilçesindeki birer, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki iki taşınmazın da özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Taşınmazların özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Gökçeli Köyü'ndeki taşınmazların, "acil müdahale alanı" olarak kullanılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun bulundu.

İmar planı değişiklikleri

Öte yandan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik Mahallesi ile İzmir'in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan/Menteşe Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik imar planı değişiklikleri de onaylandı.

Kaynak: AA

