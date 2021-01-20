Taşköprü Belediyesi kendi elektriğini üretecek - Son Dakika

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle ilgili istişarede bulunmak için Kastamonu İller Bankası Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara'yı ziyaret etti.

Çatal, gazetecilere, projenin Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından onaylandığını, İller Bankası Bölge Müdürlüğüne kredi başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Kredinin onaylanmasının ardından en kısa sürede ihalenin yapılacağını anlatan Çatal, "Belediyemiz kendi elektriğini üretecek. Küresel ısınmayla beraber yaşanan iklim değişikliği nedeniyle gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanılır bir çevre bırakabilmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını önemsiyoruz. Taşköprü'müze hayırlı olsun." dedi.