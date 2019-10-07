Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı
Son Dakika Güncel Taşköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı

Taşköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı

47 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı.

Taşköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kutlandı.

Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kortej yürüyüşü düzenlendi.

Köprü Başı mevkisinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.


Programa Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güven İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Okan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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