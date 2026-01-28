Taşköprü Sarımsağında Dikim Sezonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Taşköprü Sarımsağında Dikim Sezonu Başladı

Taşköprü Sarımsağında Dikim Sezonu Başladı
28.01.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşköprü'de coğrafi işaretli sarımsak dikim sezonu, törenle açıldı. Çiftçiler yeni sezondan umutlu.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında dikim sezonu başladı.

Yeni sezon dolayısıyla Çetmi köyünde Şahin Akdağ'a ait tarlada sarımsak dikimi töreni gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, burada yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının ilçenin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yeni üretim yılının tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Taşköprü'nün simgesi haline gelen, Avrupa coğrafi işaret belgesine sahip, zengin aromasıyla bilinen beyaz altınımızı toprakla buluşturarak yeni sezonu başlatmış bulunuyoruz. İlçemize ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Akdağ ise 2026 yılı sarımsak dikiminin bu yıl hava koşulları nedeniyle erken başladığını belirterek, "Birçok ailenin geçim kaynağı olan beyaz altınımızı toprakla buluşturduk. Yeni sezondan umutluyuz. Yeni üretim sezonunun Taşköprü'müze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Taşköprü'de bu yıl yaklaşık 29 bin dekar alanda sarımsak üretilmesi bekleniyor.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Kendiroğlu ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hüseyin Arslan, Avrupa Birliği, Kastamonu, Ekonomi, Çetmi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşköprü Sarımsağında Dikim Sezonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:23:27. #7.11#
SON DAKİKA: Taşköprü Sarımsağında Dikim Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.