Taşköprü Ülkü Ocakları binasının açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Taşköprü Ülkü Ocaklarının yeni binasının açılış törenine katıldı.

Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, Taşköprü'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ocakta birçok insanın yetiştiğini belirten Yıldırım, "Hamdolsun ki ocaktan yetişen bir çok arkadaşımız, kaymakam olarak, polis olarak, asker olarak, savcı olarak, doktor olarak, mühendis olarak Türkiye'nin her yerinde hizmet ederek, Türkiye'nin güçlenmesi için yoğun bir mücadele vermektedir. Çok şükür bugün devletimizin geldiği noktayla hepimizin gururlanıyoruz." dedi.

Yıldırım, 30 binden fazla teröristin son 5 yılda etkisiz hale getirildiğini dile getirerek, "Çok şükür Türkiye'de artık sıfır terör noktasına geldik. Karakollarımız basılmıyor, şehit haberi gelmiyor, sokak eylemleri olmuyor, canlı bombalar patlamıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

Yıldırım, daha sonra Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Haluk Yakar, Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Rençber, MHP İlçe Başkanı Mustafa Arabacı ve Türk Eğitim-Sen Taşköprü Başkanı Sezai Dinçer ile masa tenisi oynadı.