Son Dakika Haberleri: Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik Güven Tazeledi

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik Güven Tazeledi

32 dakika önce

Taşköprü Ziraat Odası 8. Olağan Genel Kurulunda Murat Çelik yeniden başkan seçildi.

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik Güven Tazeledi, System.String[]
Taşköprü Ziraat Odası 8. Olağan Genel Kurulunda Murat Çelik yeniden başkan seçildi.

Taşköprü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, pancar üretimi ve Kastamonu Şeker Fabrikası'nın satışı hususlarında üreticileri bilgilendirdi.

Kendir ekimi noktasında da Vezirköprü'nün pilot bölge seçilmesinin Kastamonu'da, Taşköprü'de ya da diğer ilçelerde kendir üretimi yapılmayacağı anlamına gelmediği belirten Çelik, daha önce olduğu gibi kaliteli kendir yetişen Taşköprü ve bölgesinde çiftçilerin üretim yapabileceği ve gereken desteği almaları noktasında çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

Tek listeyle gidilen seçimde Murat Çelik, yeniden başkanlığa seçildi.

Tüm çiftçi ve muhtarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Murat Çelik, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üreticinin, çiftçinin her türlü sorunun da ve ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Genel kurula, Taşköprü Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı, AK Parti Taşköprü İlçe Balkanı Hüseyin Erol, Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Daday Ziraat Odası Başkanı Levent Oğuz Balaban ile çok sayıda çiftçi ve muhtar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Murat Çelik, Taşköprü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine Bu Geceden İtibaren 27-30 Kuruşluk Zam Yapılması Bekleniyor Bitirme Tezi, Maden Atığını Yatırıma Dönüştürdü

23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:11:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]