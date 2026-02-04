Taşlıçay'da Kar Aracı Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Taşlıçay'da Kar Aracı Devrildi: 1 Yaralı

04.02.2026 11:19
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar küreme aracı devrildi, 1 işçi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Karayolları 123. Şube Şefliğine ait kar küreme ve tuzlama aracı, Taşlıçay-Ağrı kara yolu Geçitveren köyü mevkisinde devrildi. Kazada 1 işçi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda, iş makinesinin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Taşlıçay, Ulaşım, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
