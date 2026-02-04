Taşlıçay\'da Kar Aracı Devrildi: 1 Yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu 1 işçi yaralandı.
Karayolları 123. Şube Şefliğine ait kar küreme ve tuzlama aracı, Taşlıçay-Ağrı kara yolu Geçitveren köyü mevkisinde devrildi. Kazada 1 işçi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda, iş makinesinin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.
