Son Dakika Haberleri: Taşlıçay Kaymakamı araçları tek tek denetledi
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Taşlıçay Kaymakamı araçları tek tek denetledi

8 dakika önce

Ağrı'ya bağlı Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, yaya üstünlüğü kapsamında yapılan trafik haftası nedeniyle ilçede denetlemeler yaptı.

Taşlıçay Kaymakamı araçları tek tek denetledi, System.String[]

Ağrı'ya bağlı Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, yaya üstünlüğü kapsamında yapılan trafik haftası nedeniyle ilçede denetlemeler yaptı.


Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, trafik haftası nedeniyle ilçede trafik denetimi yaparak sürücüleri bilinçlendirdiler.


Taşlıçay Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları pankartlarla yaya geçişi alanlarında yapılan denetleme ve bilinçlendirme programında Kaymakam ve Belediye Başkanı sürücüleri durdurarak bizzat yaya geçiş üstünlüğünü anlattılar.


Trafik haftası kapsamına yaya sürücüleri durduran Taşlıçay Kaymakamı Ersöz, sürücülere el afişleri de dağıttı. - AĞRI

İsmet Taşdemir, Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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