Taşova Belediye Başkanı Öztürk gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazetecilerle bir araya geldi.

Öztürk, bir restoranda düzenlenen programda, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için yatırım ve hizmetlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İlçede 27 bin metrekare alanda yapılacak millet bahçesinin ihalesinin yapıldığını, yakın zamanda yer teslimini yaparak inşasına başlamayı hedeflediklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Yıllardır konuşulan TOKİ konutlarında binaların inşasında sona gelindi. Binaların yüzde 80'lik bölümü tamamlandı. Yeni yıl ile konutların hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 bin metrekare alana yarı olimpik bir yüzme havuzu çalışmalarımız devam etmektedir. Yıl sonu itibarıyla inşasına başlamayı düşünüyoruz. Doğu Mahallesi'ne merhum edebiyatçı yazar Asım Gültekin'in isminin verileceği bir cami inşa ederek ismini yaşatmayı düşünüyoruz. Ayrıca OSB kurma çalışmalarımız da devam etmektedir,"