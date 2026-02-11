Taşova'da Ahşap Ev Yangını - Son Dakika
Taşova'da Ahşap Ev Yangını

Taşova\'da Ahşap Ev Yangını
11.02.2026 09:07
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mülkbükü köyünde Ali Kılınç'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taşova Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

