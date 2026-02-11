Taşova\'da Ahşap Ev Yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mülkbükü köyünde Ali Kılınç'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
