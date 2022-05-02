Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Taşova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.
Taşova Belediyesi önünde, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.
Başkan Öztürk, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Öztürk, "Devletimizin salgın hastalığa karşı uyguladığı doğru mücadele sonunda birbirimizin elini sıkarak bayramlaşabiliyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve hasretlerin giderildiği özel günlerdir." dedi.
Kaynak: AA
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