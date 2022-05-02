Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 13:24
Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi

Taşova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Taşova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Taşova Belediyesi önünde, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Öztürk, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öztürk, "Devletimizin salgın hastalığa karşı uyguladığı doğru mücadele sonunda birbirimizin elini sıkarak bayramlaşabiliyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve hasretlerin giderildiği özel günlerdir." dedi.

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Ramazan Bayramı, İsmail Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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