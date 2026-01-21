Taşova\'da Karga Kurtarıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Yemişen Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğundan ses gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Havalandırma boşluğunda bulunduğu belirlenen karga, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak serbest bırakıldı.
