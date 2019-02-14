Son Dakika Haberleri: Taşova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Taşova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

55 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Taşova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Amasya'dan Taşova'ya giden Mert Erol (25) idaresindeki 60 AAD plakalı kamyonet, Yeni Mahalle mevkisinde Mehmet Cingöz'ün (69) kullandığı 05 HC 253 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Cingöz, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Mehmet Cingöz, Amasya, Taşova, Güncel
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