Taşova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
55 dakika önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Amasya'dan Taşova'ya giden Mert Erol (25) idaresindeki 60 AAD plakalı kamyonet, Yeni Mahalle
mevkisinde Mehmet Cingöz
'ün (69) kullandığı 05 HC 253 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü Cingöz, 112 Acil Servis
ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:19 Kaynak: AA
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