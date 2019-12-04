Son Dakika Haberleri: Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor
Son Dakika Spor Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor - Son Dakika Spor

Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor

6 saat önce

Osmangazi Belediyespor, Judo Akademi programıyla eğitimlerine devam ediyor.

Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor, System.String[]

Osmangazi Belediye spor, Judo Akademi programıyla eğitimlerine devam ediyor.


3 bin 919 sporcuyu bünyesinde barındıran Osmangazi Belediyespor, hayata geçirdiği Judo Akademi programıyla çocukların bedenen ve rühen gelişimine katkı sağlıyor. Haftanın 3 günü Dikkaldırım Spor Salonu'nda 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşen eğitim programı, teknik ve kondisyon geliştirici istasyon çalışmalarından oluşuyor. Aynı zamanda minik judoculara spor kültürünün yanı sıra disiplinli, özgüvenli ve azimli fertler olmaları da antrenörleri tarafından aşılanıyor. Akademide başarı gösteren sporcular alt yapıda yetiştirilerek, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.


Şehre kazandırdıkları tesislerin faal bir şekilde kullanılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Judo Akademi programımızla geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Sporcularımız antrenmanlarının yanında motivasyona dayalı çalışmalar da gerçekleştiriyor. Genç yıldızlarımızın rühen ve bedenen sağlıklı olmaları bizim için her şeyden önemli. Bizler onlara destek vermeye, onlar da ülkemize madalya kazandırmaya devam edecek. İnşallah akademimizin meyvelerini olimpiyatlarda alacağız" dedi.


Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan ise verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek, sporcularıyla birlikte başarıdan başarıya koşacaklarının sözünü verdi. - BURSA

Osmangazi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]