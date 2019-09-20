Tatar: 'Kıbrıs'ta Artık Zorla Evliliği Kimse Yaptıramaz'
40 dakika önce
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs adasında çözüm için "kadife ayrılık" görüşünü vurgulayarak, artık zorla evlilik olamayacağını ve Maraş bölgesini de mutlaka yerleşime açacaklarını söyledi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs adasında çözüm için "kadife ayrılık" görüşünü vurgulayarak, artık zorla evlilik olamayacağını ve Maraş bölgesini de mutlaka yerleşime açacaklarını söyledi
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:01
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