Son Dakika Haberleri: Tatar: 'Kıbrıs'ta Artık Zorla Evliliği Kimse Yaptıramaz'
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Tatar: 'Kıbrıs'ta Artık Zorla Evliliği Kimse Yaptıramaz'

40 dakika önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs adasında çözüm için "kadife ayrılık" görüşünü vurgulayarak, artık zorla evlilik olamayacağını ve Maraş bölgesini de mutlaka yerleşime açacaklarını söyledi.

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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs adasında çözüm için "kadife ayrılık" görüşünü vurgulayarak, artık zorla evlilik olamayacağını ve Maraş bölgesini de mutlaka yerleşime açacaklarını söyledi

Tatar: 'Kıbrıs'ta Artık Zorla Evliliği Kimse Yaptıramaz'

Ersin Tatar, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:01 
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