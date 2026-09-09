Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

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Bangladeş Ordusuna ait bir tank, Chattogram’daki atış tatbikatı sırasında patladı. Kazada 2 asker hayatını kaybederken, bir subay ağır yaralandı.

Bangladeş'in Chattogram bölgesindeki Hathazari Field Firing Range sahasında düzenlenen askeri tatbikatta korkunç bir kaza meydana geldi. Bangladeş Ordusuna bağlı birliklerin tankla atış yaptığı sırada yaşanan olayda 2 asker hayatını kaybetti, bir subay ise ağır yaralandı.

TANKTAN ATIŞ YAPILDIĞI SIRADA KAZA MEYDANA GELDİ

Bangladeş Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Direktörlüğü (ISPR), kazanın tanktan atış gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğini açıkladı. Ordunun açıklamasında kazaya neyin yol açtığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

India Today, Times of India ve The Statesman ise kazaya karışan aracın Çin menşeli Type-59 tankı olduğunu ve tankın atış tatbikatı sırasında patladığını aktardı. Bangladeş Ordusunun resmi açıklamasında ise tankın modeline ilişkin bilgi yer almadı.

BİR SUBAY AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan subayın ileri tedavi için helikopterle başkent Dakka'daki Combined Military Hospital'a (CMH) sevk edildiği bildirildi. Hayatını kaybeden askerler ile yaralı subayın kimlikleri henüz açıklanmadı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bangladeş Ordusu, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Patlamanın teknik arızadan, mühimmattan veya başka bir nedenden kaynaklandığına ilişkin şu ana kadar resmi bir tespit açıklanmadı.

Olay anına ait olduğu belirtilen görüntülerde, tanktan atış yapılmasının hemen ardından şiddetli bir patlama yaşandığı ve tankın üzerindeki bir askerin havaya savrulduğu görülüyor. Ancak görüntünün gerçekliği bağımsız olarak doğrulanmış değil. The Statesman da görüntü için aynı doğrulama uyarısını yaptı.

Bangladeş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Tatbikat Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi - Son Dakika

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