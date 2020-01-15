Tatilde öğrenciler 41 Burda'da doyasıya eğlenecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tatilde öğrenciler 41 Burda'da doyasıya eğlenecek - Son Dakika

Tatilde öğrenciler 41 Burda'da doyasıya eğlenecek

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM'de öğrenciler, yarıyıl tatilinde düzenlenecek etkinliklerle doyasıya eğlenmenin fırsatını yakalayacak.

Tatilde öğrenciler 41 Burda'da doyasıya eğlenecek, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM'de öğrenciler, yarıyıl tatilinde düzenlenecek etkinliklerle doyasıya eğlenmenin fırsatını yakalayacak.


Çeşitli etkinliklerle vatandaşların eğlenmesini sağlayan, 41 Burda AVM, yarıyıl tatiline günler kala öğrencileri unutmadı. Çocuklar tatilde sevilen çizgi filmler "Lego Frozen", "Rafadan Tayfa" ve "Maşa ve Koca Ayı" karakterleri ile eğlenceli anlar geçirecek, dijital oyunlarla eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkaracak. 18-22 Ocak tarihlerinde 12.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek 'LEGO Frozen' etkinliğine katılacak çocuklar, Karlar Ülkesi karakterleri ile fotoğraf çekinecek,


'LEGO'larla geçirecekleri zamanın ve dijital oyunların tadını çıkartacak.


Etkinlikler kapsamında 'Rafadan Tayfa', 24-26 Ocak tarihlerinde çocuklarla buluşacak. Minikler, dijital oyunlar, karaoke etkinlikleri ve sahne şovlarıyla unutulmaz anlar yaşayacak. Etkinlikler, 14.00-16.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. 'Maşa ve Koca Ayı'nın sevilen karakterleri de eğlenceli sahne şovları ve interaktif oyunlarla 41 Burda AVM'de olacak. Maşa ve Koca Ayı 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 14.00-16.00 ve 18.00 seanslarında çocuklarla bir araya gelecek.


Miniklerin tatil heyecanına ortak olan 41 Burda AVM, 17-18-19 Ocak tarihlerinde karnesi ile danışma noktasına gelen okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerini, sürpriz hediyelerle dolu karne kampanyası ile karşılayacak. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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