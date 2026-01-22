Tatvan'da Jandarma Mücadelesi - Son Dakika
Tatvan\'da Jandarma Mücadelesi
22.01.2026 10:49
Kaymakam Demirer, Tatvan'da jandarmanın suçla mücadelesine ve asayişe dikkat çekti.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede kamu düzeninin sağlanması, suçla mücadele ve vatandaşların huzurunun temini noktasında jandarma teşkilatının yoğun ve özverili bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 2025 yılını kapsayan faaliyet ve istatistik raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Demirer, ilçenin huzur ve güvenine dikkat çekti. Son beş yıllık süreçte Tatvan genelindeki jandarma bölgesinde toplam 2 bin 694 olayın meydana geldiğini kaydeden Kaymakam Demirer, 2025 yılında ise bir önceki yıla göre toplam olay sayısında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış yaşandığını belirtti. Buna rağmen özellikle terör olaylarında yüzde 87 oranında ciddi bir azalış sağlanmasının, güvenlik güçlerinin etkin mücadelesinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Asayiş, narkotik, organize suçlar ve siber suçlarda artış yaşandığını aktaran Kaymakam Demirer, bu artışın denetimlerin sıklaştırılması ve suçun üzerine daha kararlı gidilmesinden kaynaklandığını belirtti. 2025 yılında yakalanan şahıs sayısının 4 bin 991'e, sorgulanan şahıs sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Demirer, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadelede önemli operasyonlara imza atıldığını belirten Kaymakam Demirer, özellikle metamfetamin, eroin, kokain ve kenevir gibi maddelere yönelik yakalamalarda dikkat çekici sonuçlar elde edildiğini söyledi. Demirer, ayrıca bandrolsüz sigara, kaçak tütün, gümrük kaçağı hurma, cep telefonu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarla milyonlarca liralık kaçak ürünün piyasaya sürülmesinin önüne geçildiğini vurguladı.

Tatvan'ın transit geçiş güzergahında yer alması nedeniyle düzensiz göçle mücadelenin büyük önem taşıdığını belirten Kaymakam Demirer, 2025 yılında 484 düzensiz göçmenin yakalandığını, organizatörlere yönelik adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

İlçe genelinde 2025 yılı boyunca 7 bin 356 devriye faaliyeti icra edildiğini belirten Demirer, yol kontrol noktaları, önleyici kolluk devriyeleri ve şok uygulamalarla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlandığını kaydetti.

İlçe genelinde 24 saat esaslı güvenlik tedbirlerinin sürdürüldüğünü vurgu yapan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, "Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığımız başta olmak üzere tüm güvenlik birimlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadır. Bu vesileyle tüm personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

