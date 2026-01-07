Tatvan'da Kar Kütlesi Altında Kalan Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Tatvan'da Kar Kütlesi Altında Kalan Genç Kız Hayatını Kaybetti

07.01.2026 12:04
21 yaşındaki Ayşe İder, çatısından kar kütlesi düşen binanın altında kalarak hayatını kaybetti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatından kopan kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç kız gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Tatvan ilçesine bağlı Fuar Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın çatısından kopan kar kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder, ağır yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yaşananların güvenlik kamerasına da yansıdığı olayda, üniversite sınavına hazırlandığı öğrenilen genç kızın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Sabah saatlerinde hastaneden alınan Ayşe İder'in cenazesi, Karataş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Küçüksu Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, bina çevresinde ise temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, çatılarda biriken kar ve buz kütlelerine karşı bina sahiplerinin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Son Dakika

12:40
