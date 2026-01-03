Tatvan'da Kar Yağışı Mağdurlarına Kaymakam Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tatvan'da Kar Yağışı Mağdurlarına Kaymakam Yardımı

Tatvan\'da Kar Yağışı Mağdurlarına Kaymakam Yardımı
03.01.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan Kaymakamı Demirer, yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için vatandaşlara yardım etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalanların imdadına Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer yetişti.

Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis'in en çok kar alan ilçelerinin başında gelen Tatvan ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına açılan birçok yolun yeniden kapanmasına neden olurken, ekiplerin karla mücadelesi ise sürüyor.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de, İlçe Özel İdare Müdürü İzzettin Nurduhan ile birlikte yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Saha çalışmaları sırasında kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlarla karşılaşan Kaymakam Demirer, ekiplerle birlikte bizzat müdahalede bulunarak vatandaşların güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı. Yolda kalan araçları iterek ve halat bağlayarak mahsur kaldıkları yerden kurtarmaya yardımcı olmaya çalışan Kaymakam Demirer, tüm araçların güvenli şekilde gidecekleri noktalara ulaşmasını sağladı.

İlçeye bağlı tüm köylerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam Demirer, kış şartlarıyla mücadelede tüm ekiplerin sahada olduğunu vurguladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da Kar Yağışı Mağdurlarına Kaymakam Yardımı - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 08:13:53. #7.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da Kar Yağışı Mağdurlarına Kaymakam Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.