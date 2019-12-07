Tatvan'da kum sanatı gösterisi yapıldı

Tatvan'da Kaymakamlık ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğünün organizasyonunda kum sanatı gösterisi etkinliği düzenlendi.
Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kum sanatı gösterisi yoğun ilgi gördü.
Kum sanatı gösterisini sunan Ömer Faruk Elmas, izleyenlerin beğenisini topladı.
Programı kapsamında şiir ve müzik dinletisi de yapıldı.
Programa, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile eşi Arzu Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Milli Eğitim İlçe Müdürü Abdullah Yüzer, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.