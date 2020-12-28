Tatvan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Ahlat-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Ahlat istikametinden Tatvan'a gelen M.G. yönetimindeki 27 GD 750 plakalı kamyonetle sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DZ 1853 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki araçta büyük hasarın meydana geldiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.