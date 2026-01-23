Tatvan'da Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışmaları - Son Dakika
Tatvan'da Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışmaları

Tatvan\'da Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışmaları
23.01.2026 11:02
Kaymakam Demirer, Tatvan'da tarımsal üretimi artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalar yapıyor.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe genelinde tarımsal üretimin artırılması, hayvan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla çok yönlü ve planlı faaliyetler gerçekleştirildiğini belirtti.

Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Demirer, bitkisel üretimi desteklemek amacıyla 2025 yılında 83 çiftçiye 49 bin domates, 39 bin 600 biber ve 6 bin patlıcan fidesi, ayrıca 41 çiftçiye bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldığını belirterek, bu desteklerin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Planlı üretim kapsamında 9 bin 329 parselde, 107 bin 712 dekar alanda ürün tespit çalışmalarının yapıldığını aktaran Kaymakam Demirer; patates, elma ve buğday başta olmak üzere bin 700 dekar alanda entegre mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade etti. Köylerde ürün gelişimlerinin düzenli olarak takip edildiğini, hastalık ve zararlılara karşı çiftçilerin bilgilendirildiğini belirtti.

Gıda güvenliği konusunda taviz verilmediğini vurgulayan Kaymakam Demirer, 2025 yılı içerisinde 846 gıda işletmesinde denetim yapıldığını, Alo 174 hattına gelen 41 şikayetin titizlikle incelendiğini söyledi. Yapılan kontroller sonucunda 34 işletmeye toplam 1 milyon 195 bin 547 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Hayvan sağlığına yönelik çalışmalara da değinen Demirer, 2025 yılında büyükbaş hayvanlara 25 bin doz şap ve 6 bin doz brusella, küçükbaş hayvanlara ise 36 bin 567 doz şap, 39 bin 611 doz veba ve 38 bin 280 doz çiçek aşısı uygulandığını belirtti. Demirer, ilçe genelinde 52 bin 297 büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sağlık taramasından geçirildiğini ifade etti.

Kaymakam Demirer, yol kontrollerinde mevzuata aykırı hayvan hareketlerine karşı kararlı bir tutum sergilendiğini belirterek, 2025 yılı içerisinde 180 kişiye toplam 703 bin 172 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti. Hayvan sevk ve giriş-çıkışlarının veteriner sağlık raporlarıyla kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.

İlçedeki tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği alanındaki yoğun çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Kaymakam Demirer, "Tatvan'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve üreticimizin korunması için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sahada emek veren tüm İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Tarım, Yerel, Son Dakika

