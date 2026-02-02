Tatvan'da Uyku Laboratuvarı Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tatvan'da Uyku Laboratuvarı Hizmete Girdi

Tatvan\'da Uyku Laboratuvarı Hizmete Girdi
02.02.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan Devlet Hastanesi'nde uyku bozuklukları için yeni laboratuvar açıldı, tanı ve tedavi yapılıyor.

Tatvan Devlet Hastanesinde uyku laboratuvarı açıldı.

Hastane bünyesinde hizmet veren laboratuvarda, uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu ve uyku bozuklukları şikayeti olan hastaların tanı ve tedavisi yapılıyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Çağla Tomris, uyku hastalıklarının multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Uyku laboratuvarının uyku sırasında solunum, kalp atışı, hareket ve beyin aktivitesi gibi fizyolojik süreçlerin eş zamanlı olarak izlendiği bir olduğunu anlatan Tomris, şu bilgileri verdi:

"Uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu ve benzeri hastalıkların tanı ve tedavisini yapıyoruz. Amacımız, uyku kalitesini objektif verilerle değerlendirmek ve tedavisini planlamaktır. Uyku apnesi olan, horlaması bulunan ve uykuda sorun yaşayan hastalar buraya başvuruda bulunabilirler. Hastalarımızı burada en az iki saatlik takibe alıyoruz. Uyku apnesi başta olmak üzere bir çok uyku bozukluğu, kalp ve damar hastalıkları ile nörolojik sorunlarla yakından ilişkilidir. Laboratuvarımızda gerçekleştirilecek polisomnografi (uyku testi) tetkikleriyle hastalarımızın uyku süreçleri ayrıntılı biçimde değerlendirilecek ve elde edilen bulgular doğrultusunda kişiye özel tedavi planlaması yapılacaktır."

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da Uyku Laboratuvarı Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
10 kişi öldüğü kazada kahreden “4 gün“ detayı Aileler morg önünde fenalık geçirdi
10 kişi öldüğü kazada kahreden "4 gün" detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:43:54. #7.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da Uyku Laboratuvarı Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.