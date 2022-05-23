Tatvan'da vefat eden öğretmenin anısına futbol turnuvası düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Yaşar'ın anısına futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce fuar alanındaki halı sahada düzenlenen öğretmenler arası futbol turnuvası 34 takımın katılımıyla başladı.

Yaklaşık bir ay sürecek turnuvaya katılan öğretmenleri tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, hassasiyetlerinden dolayı Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kurumun diğer yetkilileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Yüzer ise 16 Mayıs'ta hayatını kaybeden Yaşar'ın anısına ilçe genelindeki okulları kapsayan turnuva düzenlediklerini belirterek, "Futbol turnuvasına katılan öğretmen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Turnuvaya 34 takım katıldı ve bir ay sürecek. Turnuvada başarılı olan ilk 3 takım ödüllendirilecek. Değerli okul müdürümüzü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz, ailesine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.