Tatvan'da yeni kurslar açılacak - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurumlar bünyesinde yeni kursların açılması planlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, yaptığı açıklamada, bazı kurumlarda kursların devam ettiğini söyledi.

Talep ve ihtiyaç durumuna göre yeni kurslar açacaklarını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Halk eğitim merkezi, aile ve destek merkezleri, belediye kültür sanat merkezi, gençlik merkezi, bilgi evi, cezaevi, yurtlar, Kur'an kursları, özel tekstiller ve spor salonlarımızda birbirinden farklı toplam 182 kurs açmayı planlıyoruz. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı kapsamında açılması planlanan kurslar ile ilgili gerekli duyuru yapmıştık. Bu kurslar için 177 kadrosuz usta öğretici başvuruda bulundu. Kursiyerlerin başvuruları devam ediyor. Başvurular halk eğitim merkezimize yapılmakta."