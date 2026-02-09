Seyfettin Tokmak'ın yazıp yönettiği "Tavşan İmparatorluğu" 6 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Filme ilişkin yapılan açıklamaya göre, yetişkin dünyasının acımasız kurallarına karşı direnen 12 yaşındaki Musa'nın hikayesini anlatan yapımda başrolleri Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay paylaştı.

Çekimleri Elazığ ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen filmde, Musa karakterini canlandıran çocuk oyuncu Alpay Kaya, Kars ilinin Selim ilçesinin Darboğaz Köyü'nde çobanlık yaparken yönetmen tarafından kadroya dahil edildi. Başrol oyuncusu tavşanlar ise uzman veteriner hekimler tarafından korunarak çekime hazırlandı.

Filmin görüntü yönetmenliğini Claudia Becceril Bulos, sanat yönetmenliğini Tora Aghabayova, kurgusunu Vladimir Gojun yaptı.

Müziklerine Erkan Oğur'un imza attığı Türkiye, Meksika, Hırvatistan ve Lübnan ortak yapımı filmin yapımcılığını Seyfettin Tokmak üstlendi. Ortak yapımcılar arasında ayrıca Gabriella Gavica, Carlos Hernandez, Sinisa Juricic, Lara Abou Saifan, Bünyamin Bayansal, Kerim Suner ve İlknur Bal Kutluay yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT'nin ortak yapımcılığında gerçekleştirilen film, "62. Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde 7 ödüle değer görülürken, 28. Tallinn Black Nights Film Festivali'nden "En İyi Senaryo" ve "En İyi Sinematografi", Taipei Film Festivali'nde "Yönetmenler Birliği En İyi Film Ödülü", Ankara Film Festivali'nde "İnci Demirkol En İyi Film", "Onat Kutlar En İyi Senaryo" ve "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen", Boğaziçi Film Festivali'nde ise "En İyi Yönetmen", "En İyi Görüntü Yönetmenliği" ve "FİYAB En İyi Yapımcı" ödüllerinin sahibi oldu.