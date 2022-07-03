Tavşanlı Belediye Başkanı Güler korona virüse yakalandı - Son Dakika
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Tavşanlı Belediye Başkanı Güler korona virüse yakalandı

03.07.2022 18:56
Tavşanlı Belediye Başkanı Güler korona virüse yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, korona virüse yakalandığını duyurdu.

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, korona virüse yakalandığını duyurdu.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzunca bir zamandır bu covid nereye gitti diyordum. Bir yere gitmemiş dün akşam ben buradayım, dedi. Kısacası covidiz. Allah sağlıklı bir şekilde atlatmak nasip el eylesin. Dua bekleriz" ifadelerine yer verdi. Güler'in tedavisine evinde devam edildiği öğrenildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Mustafa Güler, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı Belediye Başkanı Güler korona virüse yakalandı - Son Dakika

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