Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzunca bir zamandır bu covid nereye gitti diyordum. Bir yere gitmemiş dün akşam ben buradayım, dedi. Kısacası covidiz. Allah sağlıklı bir şekilde atlatmak nasip el eylesin. Dua bekleriz" ifadelerine yer verdi. Güler'in tedavisine evinde devam edildiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Mustafa Güler, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı Belediye Başkanı Güler korona virüse yakalandı - Son Dakika

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