Tavşanlı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

09.01.2026 15:22
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kar yağışı yolları etkilerken, halk kar beyazı manzarayı sevdi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen Tavşanlı ilçesinde, kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabaha karşı ve aralıklarla etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürürken, trafiği ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ve çevre köylerde bu rakamın daha da arttığı belirtildi. Güne kar sürprizi ile uyananlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlarken, trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışını memnuniyetle karşılayan ilçe sakinlerinden Taner Gök, "Uzun zamandır bu yağışı bekliyorduk. Kar berekettir, susuzluk için büyük bir umut oldu. Sabah kalktığımızda her yerin beyaz olması bizi mutlu etti" dedi.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

Kaynak: DHA

