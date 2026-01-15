Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

15.01.2026 10:05
Tavşanlı'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, 3 kişi yaralandı. Tedavi altındalar.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüjü aşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek karayolu 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek beldesinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan M.A.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü M.A.Ç. ile birlikte otomobilde bulunan ve henüz kimlik bilgileri tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Tavşanlı-Tunçbilek yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Karşı şeride geçen aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

