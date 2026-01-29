Tavşanlı'da Yeni Başkan Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tavşanlı'da Yeni Başkan Göreve Başladı

Tavşanlı\'da Yeni Başkan Göreve Başladı
29.01.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Ak, Tavşanlı Şoförler Odası başkanlığını devraldı; eski başkanlara plaket verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerini kazanan Abdullah Ak, düzenlenen törenle görevi devraldı. Ahde vefa örneğinin sergilendiği törende, odaya emeği geçmiş eski başkanlar plaketle onurlandırıldı.

Tavşanlı Şoförler ve Motorlu Nakliyeciler Esnaf Odası binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine oda üyeleri ve yönetim kurulu temsilcileri katıldı. Seçimlerde güvenoyu alarak başkanlık makamına oturan Abdullah Ak, bayrağı uzun süredir başkanlık görevini yürüten ve bu seçimlerde aday olmayan Ali Ağız'dan teslim aldı.

Törende bir konuşma yapan yeni Başkan Abdullah Ak, hizmetlerinden dolayı selefi Ali Ağız'a ve geçmiş dönemlerde odaya büyük emek veren başkanlara teşekkür etti. Görevi devralırken birlik ve beraberlik mesajı veren Ak, odanın kurumsal hafızasına ve tecrübesine saygı duyduklarını vurguladı.

Eski başkanlardan Ziya Demir'e, Recep Çelikkaya'ya ve görevi devreden Ali Ağız'a odaya bugüne kadar sağladıkları katkılar ve şoför esnafı için yürüttükleri başarılı çalışmalar anısına birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Görevi devraldıktan sonra makamında açıklamalarda bulunan Abdullah Ak, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece bir görev değişimi değil, bir bayrak yarışı gerçekleştiriyoruz. Ali Ağız başkanımızdan ve diğer büyüklerimizden devraldığımız bu onurlu görevi, şoför esnafımızın haklarını koruyarak ve odamızı daha modern bir yapıya kavuşturarak sürdüreceğiz. Bizden önce bu odaya taş üstüne taş koyan tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ve hayırlı olsun - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Yeni Başkan Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

17:39
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
17:32
Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu
Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu
17:13
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 17:47:35. #7.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Yeni Başkan Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.