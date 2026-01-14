Tavuk Eti ve Yumurtası Üretiminde Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tavuk Eti ve Yumurtası Üretiminde Artış

14.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasım 2025'te tavuk eti üretimi %7,9, yumurta üretimi %3,4 arttı. Yıllık kesim de yükseldi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 233 bin 887 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 artışla 1 milyar 771 milyon 906 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, söz konusu ayda 233 bin 887 ton tavuk eti üretimi yapıldı.

Üretim, yıllık bazda yüzde 7,9 artarken, aylık bazda yüzde 5,5 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi de Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 3,4 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 771 milyon 906 bin adet tavuk yumurtası üretildi.?

Kesilen tavuk sayısı, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 125 milyon 681 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9 ve tavuk eti üretimi yüzde 11,9 arttı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavuk Eti ve Yumurtası Üretiminde Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:57:22. #7.11#
SON DAKİKA: Tavuk Eti ve Yumurtası Üretiminde Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.