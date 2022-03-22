Tavuklarını yiyen tilkiyi suçüstü yakalayan vatandaş tilkiye zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktı - Son Dakika

Tavuklarını yiyen tilkiyi suçüstü yakalayan vatandaş tilkiye zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktı

SİVAS Sivas'ın Gürün ilçesinde tavuklarını yiyen tilkiyi suçüstü yakalayan vatandaş tilkiye zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktı.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Gökçeyazı köyünde yaşayan Mutlu Demir'in kümesine bir tilki dadandı. 2- 3 ay boyunca tilki sürekli kümese gelerek Demir'in yaklaşık 30 tavuğunu telef etti. Geçtiğimiz günlerde Mutlu Demir, tavukları yemlemek üzere kümese gitti. Kümesin kapısını açar açmaz tilki ile karşılaştı. Tilkiyi tavukları yerken suçüstü yakalayan Demir, hayvana zarar vermedi. Tilkiyi önce veterinere götürüp sağlık kontrolünü yaptıran Mutlu Demir, daha sonra onu doğal yaşam alanına bıraktı. Tavukları telef olan Mutlu Demir yaptığı bu davranışla takdir topladı. Demir, tilkiyi doğaya bırakırken kurduğu cümleler ile de dikkat çekti. Demir, "Bu tilki 30 tavuğumu yedi. Şimdi onu ormana bırakıyorum. Artık burada tavuk mu yer, karga mı yer, ne yerse yesin. Serbesttir. Güle güle" diyerek tilkiyi doğaya bıraktı. Tikli hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

"2-3 aydır bana zarar veriyor"

Tilkiyi doğal yaşam alanına bırakan Mutlu Demir, "Gürün Gökçeyazı köyünde yaşıyorum. Tilki kardeşimiz 2-3 aydır bana zarar veriyor tavuklarımı telef ediyor. Ben kendisine zarar vermek istemedim canını yakmadım. Tilki geçtiğimiz gün kümeste yakalayarak götürüp doğal yaşam alanına bıraktım. Kendisi her ne kadar bana zarar verse de ben kendisine zarar vermek istemedim. Ben doğada yaşayan hayvanları da seviyorum" dedi.