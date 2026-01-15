Tayland\'da İki Gün İçinde İki Vinç Kazası

Tayland'da dün meydana gelen vinç kazasının ardından bugün de başkent Bangkok yakınlarında bir otoyol inşaatında vinç, seyir halindeki araçların üzerine devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tayland'da dün meydana gelen vinç kazasının ardından bugün de başkent Bangkok yakınlarında bir otoyol inşaatında bir vinç seyir halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Bangkok'un batısında yer alan Samut Sakhon eyaletinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, vinç ve inşaat kolonu altında kalan araçlardaki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ülkede son 24 saat içinde meydana gelen kazalara karışan inşaat projelerinin, Tayland'ın en büyük müteahhitlik firmalarından biri olan İtalya-Tayland Yatırım Şirketi tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Dünkü kazada 32 kişinin hayatını kaybetmişti

Kazanın, bir gün önce Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima eyaletinde, yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin seyir halindeki yolcu treninin üzerine düşmesi sonucu 32 kişinin hayatını kaybetmişti. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Çarşamba günü meydana gelen tren kazasının ardından yaptığı basın açıklamasında, inşaatlardaki "ihmal" iddialarının ele alınacağını belirtirken, her iki kazayla ilgili olarak detaylı soruşturma talimatı verdiğini ifade etmişti.

Kaza sonrası otoyol trafiğe kapatılırken, enkaz alanında inceleme çalışmaları başlatıldı. - BANGKOK