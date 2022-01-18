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Tayland'da Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gündemde - Son Dakika

Tayland'da Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gündemde

18.01.2022 17:31
Tayland'da Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gündemde

Tayland'da Kovid-19 vakalarının azalması üzerine ekonomiyi canlandırmak için virüse karşı kısıtlamaların hafifletilmesi gündeme geldi.

Tayland'da Kovid-19 vakalarının azalması üzerine ekonomiyi canlandırmak için virüse karşı kısıtlamaların hafifletilmesi gündeme geldi.

Bangkok Post'un haberine göre, Sağlık Bakanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı Anutin Charnvirakul, Kovid-19 vakalarındaki düşüşle birlikte bazı kısıtlamaları hafifletmeyi düşündüğünü söyledi.

Charnvirakul, turizm sektörünü canlandırmayı amaçlayan ve halihazırda Phuket, Phang Nga, Krabi ve Koh Samui'de uygulanan Sandbox Planı'nın, Chiang Mai, Chonburi, Khon Kaen ve Samut Prakan eyaletlerini de içerebileceğini dile getirdi.

Ülkeye varışta bir Kovid-19 testi negatif çıkan turistlere serbest dolaşım sağlayan "Test Et ve Git" programının da şubat ayında tekrar başlayabileceğini aktaran Charnvirakul, gece kulübü ve bar gibi alanların şimdilik kapalı kalacağını söyledi.???????

Hafifletilmesi planlanan kısıtlamalar arasında, 7 gün boyunca belirtilen alanlarda kalmaları gereken ve iki kez Kovid-19 testi yaptırmaları halinde karantinadan çıkabilen turistler için daha fazla "korumalı alan" (Sandbox Planı) oluşturulmasının yer aldığı belirtildi.

Tayland'da salgının başından bu yana 2,3 milyon Kovid-19 vakası bildirildi. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bine ulaştı.???????

Filipinler'de son 24 saatte 34 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Öte yandan, Filipinler'de 28 bin 471 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 34 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, aktif Kovid-19 vaka sayısının 284 bin 458'e ulaştığını bildirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 3 milyon 270 bin 758 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 bin 962 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Başbakan Yardımcısı, Filipinler, Bangkok, Tayland, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayland'da Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gündemde - Son Dakika
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