Tayland\'da Tren Kazası: 22 Ölü, 55 Yaralı

BANGKOK, 14 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde bir yolcu treninin hat üzerine çökmüş bir inşaat vincine çarpması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre kaza çarşamba günü yerel saatle 09.05 civarında meydana geldi. Bangkok'tan Ubon Ratchathani'ye giden yolcu treni çarpışmanın ardından raydan çıkarak alev aldı.

Vakit geçirmeksizin olay yerine intikal eden acil durum ekipleri, sıkışmış durumdaki yolcuları hidrolik kesme aletleri kullanarak çıkardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Phiphat Ratchakitprakarn, kazanın nedenini belirlemek ve yeniden bu türden bir kaza yaşanmasının önüne geçmek üzere şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatı verdiklerini ifade etti.