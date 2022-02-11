Üye Girişi
Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali Renkli Görüntülerle Başladı - Son Dakika

Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

11.02.2022 19:24

- Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali renkli görüntülerle başladı Tayvan'ın başkenti Taipei'de renkli görüntülerle başlayan 2022 Geleneksel Fener Festivali, 11-20 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

- Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali renkli görüntülerle başladı

TAİPEİ - Tayvan'ın başkenti Taipei'de renkli görüntülerle başlayan 2022 Geleneksel Fener Festivali, 11-20 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de 2022 Geleneksel Fener Festivali başladı. Geleneksel ay takvimine göre 2022 yılının kaplan yılı olması sebebiyle kaplan temalı hazırlanan festivalde 14 ayrı ülkeye ait fenerler de sergilendi. Covid-19 önlemlerinin alındığı festival 11-20 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Geleneksel Fener Festivali'nde, dekorasyon direktörü Akibo tarafından özel olarak tasarlanan TPE 40 isimli UFO şeklindeki 2.5 tonluk dev Kozmik Fener dikkat çekti. Özel bir vince bağlanan 5 metre uzunluğundaki fener, yerden 6 metre yükseğe kaldırılarak duman ve ışık oyunları eşliğinde 3 dakikalık bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Ayrıca Taipei Turizm Ofisinin Müdürü Yi-Ting Liu, festival için gelen ziyaretçilerin şehrin Shılin mahallesinde bulunan ve Taipei'nin en zengin mutfak kültürlerinden birine ev sahipliği yapan gece pazarını da ziyaret etmelerini önerdi.

"Festivali herkesin mutlaka gelip görmesi lazım"

Festivale başka bir şehirden geldiğini belirten Jack, "Fener bayramına denk gelen bu festival boyunca Taipei'de çok sayıda etkinlik olacak. Festivali herkesin mutlaka gelip görmesi gerekiyor" dedi. Festivale tek başına gelmesine rağmen çok güzel vakit geçirdiğini belirten Eric ise "Bu yılki festival çok özel ve özellikle ulaşım sıkıntısı yaşamadan herkesin çok rahat gelip gezebilecek şekilde organize edilmesinden mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

20 Şubatta sona erecek olan Geleneksel Film Festivali'nde ziyaretçiler, 3 sergi alanını da ücretsiz şekilde gezebilecek.

Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali Renkli Görüntülerle Başladı
Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali Renkli Görüntülerle Başladı
Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Festival, Taipei, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali Renkli Görüntülerle Başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:57 AK Partili Hayati Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" tepkisine cevap: Ödemek zorundasınız
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 19:34:42. #1.12#
SON DAKİKA: Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali Renkli Görüntülerle Başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement