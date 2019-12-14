Tayvan'da seçim ofisine bomba koyan kişi yakalandı - Son Dakika
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Tayvan'da seçim ofisine bomba koyan kişi yakalandı

7 saat önce

Tayvan'da ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (Komintag) seçim ofisine bomba yerleştirdiği tespit edilen şüpheli polisle girdiği çatışmanın ardından yaralı olarak gözaltına alındı.

Tayvan'da seçim ofisine bomba koyan kişi yakalandı, System.String[]

Tayvan'da ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (Komintag) seçim ofisine bomba yerleştirdiği tespit edilen şüpheli polisle girdiği çatışmanın ardından yaralı olarak gözaltına alındı.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, polis, perşembe gecesi Komintag'ın Tainan kentindeki seçim ofisinin girişine el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Güvenlik kamera kayıtlarından izi sürülen Vu soyadlı şüphelinin uyarılara rağmen teslim olmayı reddetmesi ve polise silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.

Terörle mücadele timleri eve yaptıkları baskında şüpheliyi dört yerinden vurarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Kablolu patlayıcı düzeneğin, barut ve sıvı kimyasallar içerdiği belirtildi.

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da liderlik seçimleri genelde barışçı ortamda geçiyor. 2004 yılında Demokratik İlerici Parti adayı Chen Shui-bian liderlik seçimlerinde az farkla yeniden seçildiği kampanya sırasında silahlı suikast girişimine hedef olmuştu. O sırada muhalefette olan Komintag, olayın görevdeki liderin oylarını artırmak üzere sahnelenmiş bir girişim olduğunu savunmuştu.

Tayvan'da kurucu parti hüviyetindeki Komintag, son yıllarda ihtilaflı oldukları Çin ile daha yakın ilişkiler kurmayı savunurken, iktidardaki DPP, Çin karşıtı ve bağımsızlık yanlısı politika izliyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşmiş ve 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti. Ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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