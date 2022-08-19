Tayvan: "Donanmamız Çin savaş gemilerinin tacizlerine sarsılmaz cesaret ve soğukkanlılıkla karşılık verdi" - Son Dakika
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Tayvan: "Donanmamız Çin savaş gemilerinin tacizlerine sarsılmaz cesaret ve soğukkanlılıkla karşılık verdi"

19.08.2022 10:57

- Tayvan: "Donanmamız Çin savaş gemilerinin tacizlerine sarsılmaz cesaret ve soğukkanlılıkla karşılık verdi" Tayvan lideri Tasi Ing-wen, "Donanmamız Çin savaş gemilerinin tacizlerine sarsılmaz cesaret ve soğukkanlılıkla karşılık verdi" dedi.

- Tayvan: "Donanmamız Çin savaş gemilerinin tacizlerine sarsılmaz cesaret ve soğukkanlılıkla karşılık verdi"

TAİPEİ - Tayvan lideri Tasi Ing-wen, "Donanmamız Çin savaş gemilerinin tacizlerine sarsılmaz cesaret ve soğukkanlılıkla karşılık verdi" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti esnasında başlayan Çin-Tayvan gerginliği devam ederken, Çin savaş gemilerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen'ın dün paylaştığı videoda Tayvan ordusuna destek mesajı verilirken, Çin savaş gemilerinin Tayvan donanmasına tehlikeli derecede yakınlaştığı görüldü. Çin savaş gemilerinin tehlikeli yakınlaşması sırasında 12 Tayvan savaş gemisi ve 2 bin 800 donanma askeri bölgeye sevk edildi. Tsai Ing-wen, "Donanmamız tacizlere sarsılmaz cesaret ve soğukkanlılıkla karşılık verdi" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Asya gezisi çerçevesinde Pekin'in tüm uyarılarına rağmen 2 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmişti. Çin ordusu, ziyarete tepki olarak Tayvan Boğazı ve çevresinde gerçek mühimmatlı tatbikatlar düzenlemişti. Çin yönetimi ayrıca Pelosi'ye yaptırım uygulama kararı almış, Çin ve ABD'nin savunma bakanlıkları ve orduları arasındaki istişareleri durdurmuştu.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak görüyor. Çin yönetimi, "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Pekin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tayvan: 'Donanmamız Çin savaş gemilerinin tacizlerine sarsılmaz cesaret ve soğukkanlılıkla karşılık verdi' - Son Dakika

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