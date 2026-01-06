Taziye Defteri İmzalandı

(ANKARA)-Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mareşal Muhammed El-Haddad ve heyetinin uçak kazasında hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesbından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mareşal Muhammed El-Haddad ve heyetinin elim uçak kazasında hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı ve Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa El-Gelaib'e başsağlığı dileklerimizi iletti." ifadelerine yer verildi.